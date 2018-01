Marcos Fernández: “El turista priorizó venir, pero se cuida en el consumo”

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com.ar

Muy buena convocatoria y niveles de consumo que varían dependiendo del rubro es el resumen del mes de enero en Monte Hermoso: turistas que no miden sus gastos en el segmento ABC1 -los menos-, otros que pagaron religiosamente la estadía y se dan sus gustos, y otros que restringen la billetera.

Los porcentajes de ocupación todavía no se conocen oficialmente, pero se habla de una altísima presencia de turistas a fin de año, una caída en la primera semana de enero y un tibio repunte en la segunda semana, que se consolidó -como siempre- en los últimos 15 días del mes.

Los fines de semana fueron un fenómeno aparte: el movimiento fue incesante entre las noches de jueves y del domingo.



“La realidad es que turísticamente vemos una movida razonable -aseguró a La Nueva. el intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández-. Cada operador plantea una temporada distinta al otro: pero todos coinciden en que el consumo no es el que preveían, que está un poquito a la baja. Es decir, la gente está y el consumo no”.

A priori, señaló, en cuestiones como comida o entretenimiento, el turista no se ha cuidado tanto, como sí lo ha hecho con la compra de ropa y artesanías, por ejemplo.

“La gente está, pero ha tomado el consumo como una variable para poder vacacionar o no. Hay convocatoria, lugares que reponen mesas y otros no tanto; la gente ha usado mucho los supermercados, para cocinarse en las residencias. A comercios estables, como los de ropa deportiva, les ha costado muchísimo; pero en la parte recreativa hablan muy bien de la temporada”, señaló.

Rubros como gastronomía o entretenimiento no se vieron tan afectados. Otros, como la venta de ropa, sí vieron una caída en las ventas.



Fernández reconoció que las subas en la electricidad y el gas sobre fin de año, terminaron impactando mucho en el bolsillo de los potenciales veraneantes.

“También es cierto que hay un sector que no se vio afectado porque tiene mejores condiciones económicas que el resto: esos son los que tienen los mejores alquileres, lugares y restaurantes. Allí el consumo sigue estando”, aseguró.

Según el intendente montehermoseño, turistas hay y en cantidad.

“La gente está. Se notó una marcada diferencia en la ocupación a partir del 2 de enero, después de la buena convocatoria que tuvimos a fin de año, para que todo volviera a arrancar el sobre el 10. Los fines de semana, los turistas nos han pasado por arriba. De lunes a la tarde a jueves, la ciudad es un lugar; y de jueves a domingo es otro, explota de personas”, resumió.



En cuanto a los precios, Fernández reconoció que al extenderse la temporada -arrancando desde septiembre con la Fiesta de la Primavera y continuando hasta Semana Santa- el plazo para obtener ganancias no es tan acotado, y eso ha repercutido en los prestadores.

“Además, diciembre es un mes muy fuerte y eso ayuda. También hay cadenas comerciales que hay obligado a moderar los costos minoristas. El operador y el privado han sabido entender la caída del consumo y actuaron en consecuencia. Si sobre la oferta hay mucha demanda, se genera un alza de precios; pero cuando durante todo el año todo se ha ido a la baja, uno tiene que asegurarse el alquiler y no pedir cualquier cosa”, explicó.

“Entonces, desde septiembre en adelante la convocatoria fue increíble y los operadores trabajaron muy bien; y cuando a eso lo prolongamos hasta Semana Santa, encontramos otra realidad”, agregó.

En crecimiento desde septiembre hasta fin de enero

Históricos. Según Fernández, Monte Hermoso en diciembre tiene picos de permanencia muy importantes, con un cierre de año muy fuerte. Hasta el 11 de enero se da la reposición turística para alcanzar su techo en la segunda quincena de enero.

Rebalse. Para Fernández, entre los prestadores hay quienes invierten mucho y ven resultados casi en forma automática; mientras que los que no mejoraron sus servicios tienen que esperar el rebalse de los primeros.

Interesante. De cara a febrero, reconoció que el nivel de consultas y reservas es interesante, sobre todo hasta los feriados de carnaval. “En el mercado aparece un montón de propiedades de personas que retornan a su lugar de origen y las ponen en alquiler. Hay una mayor oferta”, dijo.

Precios. Para febrero, se espera una baja del 15% en la primera quincena, y hasta del 30% en la segunda.