Una bahiense denuncia que su madre murió por negligencias en un hospital de Brasil

Una bahiense denunció en las últimas horas que su madre murió por negligencias en un hospital de Brasil mientras se encontraban de vacaciones.

Se trata de Andrea Fitterer, hija de Marta Díaz. Ambas estaban veraneando en ese país, cuando la madre, de 64 años, se quejó por fuertes dolores abdominales y entonces la familia decidió interrumpir el viaje en la localidad de Irati, en el Estado de Paraná.

"Íbamos de vacaciones a Río [de Janeiro], pero como mi vieja no se sentía bien, decidimos volvernos. Había empezado con vómitos, la noche anterior no pudo dormir bien", le contó Andrea a La Nueva.

"Cuando íbamos por Foz de Iguazú, los dolores se pusieron muy intensos y empezó a gritar de dolor", agregó la hija.

En ese momento, la familia arribó en el edificio de la Policía Federal, solicitó ayuda y le indicaron cómo llegar al Hospital Municipal, que quedaba en diagonal en la cuadra de enfrente.

"Mi esposo se metió a la parte de emergencias, donde solicitó ayuda, y salió un hombre calvo, de tez blanca y ojos celestes, de quien no sabemos el nombre todavía, pero sabemos que es un enfermero. Se acercó más o menos a un metro, mi mamá gritaba de dolor y le pedía ayudaba, mi marido también y el hombre, inmutable, nos dijo que no nos podía ayudar y nos dio un papelito con la dirección de la Unidad de Pronto Atendimiento (UPA)", explicó la bahiense.

"Estábamos desesperados, no conocíamos la ciudad, el GPS a veces te manda para cualquiera lado. De la desesperación, empezamos a dar vueltas por cualquier lado, nos perdimos y terminamos en la frontera Brasil- Paraguay. Nos querían hacer salir de ahí, pero nos quedamos porque no teníamos dónde más ir. Apareció la policía, le tomaron el pulso a mi mamá y le midieron la diabetes, por lo que esa no es la causa de muerte [que luego le adjudicaron en un hospital]. Llamaron a la ambulancia y tardó media hora. Me decían que no era nada de gravedad y cuando llegamos a una unidad sanitaria, mi mamá murió", agregó.

Andrea asegura también que cambiaron la causa de muerte en el certificado de defunción, ya que indica que se debió a una “complicación debido a la diabetes alterada”, pero primero le habían dicho que su madre había muerto porque su corazón no había resistido los fuertes dolores abdominales.

Además explicó: "En Bahía Blanca sería como morir en el Municipal, hacer un papel como que murió en el Español y el cuerpo apareció en el Penna. Al otro día, cuando fui al consulado, no encontraban el cuerpo de mi mamá, encima de todo lo que habíamos pasado".

El cuerpo de la mujer fue detenido 2 veces en la aduana argentina en Puerto Iguazú: “La demora es a causa de que tomaron conocimiento de las denuncias que realicé y no quieren compromiso”, aseguró Andrea. Recién hoy, en el tercer intento, la familia logró repatriar el cuerpo de Marta y la familia emprendió la vuelta hacia Bahía Blanca.