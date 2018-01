Boxeo: confirmada la revancha entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin

El ex boxeador Oscar De la Hoya, propietario de Golden Boy Promotions, confirmó en su cuenta oficial de Twitter el esperado combate revancha entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady “GGG” Golovkin por el cetro mundial mediano. El mismo se llevará a cabo el 5 de mayo, en sede a confirmar.

Luego de arduas negociaciones, el mundo del boxeo finalmente tendrá lo que esperaba: el desquite entre los dos mejores púgiles libra por libra del momento, que en septiembre pasado se batieran en el MGM Grand de Las Vegas, en una batalla que culminó en empate y con muchas controversias.

"Estoy listo para pelear contra Canelo nuevamente y estoy feliz de que haya tomado esta pelea de nuevo. Esta es la pelea que el mundo quiere. Esta es la pelea que el boxeo merece. No estuve de acuerdo con algunas de las decisiones de los jueces en la primera pelea. Esta vez no habrá dudas. Me voy del ring como el campeón mundial de peso mediano", sostuvo el kazajo (37-0-1, 33 KO) a colegas de ESPN.

"Estoy encantado de participar una vez más en uno de los eventos de boxeo más importantes de la historia. Esto es para el beneficio y el placer de todos los fanáticos que desean ver la mejor pelea de la mejor manera. Esta vez, Golovkin no tendrá excusas con respecto a los jueces porque voy a noquearlo", expresó Álvarez (49-1-2, 34 KO).

Boxing’s biggest event of 2018 is official! #CaneloGGG2 I expect we will see even more fireworks. #May5 pic.twitter.com/r7KA6APlDl