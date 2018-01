La actriz Cecilia Roth confesó que fue violada: "Yo no quería y él sabía lo que hacía"

La actriz Cecilia Roth reveló hoy que fue violada hace unos años cuando vivía en España.

"Me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta que era una violación porque era una persona que conocía", contó la artista y agregó que "era un periodista español".

Luego, contó la secuencia de los hechos: "Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mió. Me dijo 'vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no, pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tenés ganas...' y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente".

La actriz dijo que nunca lo contó porque "lo tenía guardado" y que hace poco pudo exponerlo en terapia.

"Nunca más me llamó. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro. Me dio tanta angustia que estaba guardado hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir", comentó.

Además, reconoció que "no me acuerdo el nombre. Lo bloqueé totalmente. No me acuerdo la cara. Mirá el nivel de negación de hace años".

Y agregó que "seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo". (Infobae y La Nueva.)