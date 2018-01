Zuculini pasó la revisión médica y se suma a River, que el sábado recibe a Olimpo

Bruno Zuculini se transformó oficialmente en el cuarto refuerzo de River, luego de pasar satisfactoriamente los estudios médicos obligatorios. Esta tarde, el ex Racing firmará su contrato con el club por cuatro años y quedará a disposición de Marcelo Gallardo.

De último paso por Hellas Verona de Italia, Bruno manifestó: "cuando me llamó Marcelo yo ya había dado el OK. No esperaba volver al país, pero cuando te llama un club tan importante te convence", aseguró el mediocampista.

River pagó 3.250.000 dólares por el 50% del pase del jugador, cuyos derechos económicos pertenecen un 40 por ciento al Hellas Verona y un 10 por ciento al Manchester City, clubes que recibieron 2 y 1,350 millones de euros por la transacción, respectivamente.

El plantel Millonario volverá al trabajo esta tarde en el predio de Ezeiza, de cara al partido ante Olimpo en el Monumental por la fecha 16 de la Superliga el sábado a las 19:30.