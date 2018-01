El gremio Aceiteros denuncia despidos en Cargill y bloquearon el acceso al Puerto

El prosecretario general del sindicato de Aceiteros, Diego Márquez, denunció esta tarde despidos en la empresa Cargill y el gremio decidió bloquear el acceso al Puerto de Bahía y parar la planta.

“Como no aceptó la indemnización del retiro voluntario, lo echaron. Hasta que no lo reincorporen no vamos a seguir trabajando y la medida de fuerza es por tiempo indefinido”, le dijo a La Nueva. Márquez.

Según informaron, la empresa empezó a ofrecer retiros voluntarios con el antecedente de que en Rosario con el mismo método ya despidieron a 30 trabajadores.

Por otra parte, el delegado y miembro del sindicato, Lisandro Marcía, señaló que en la empresa aceitera hay menos personal del que se necesita para operar.

“Vino un directivo de la empresa y nos dijo 'paren tranquilos que no lo vamos a reincorporar'”, afirmó.

En la empresa hay casi 100 trabajadores afiliados al gremio Aceiteros.