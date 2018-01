Matías Cahais: "Acá no hay tiempos para los lamentos"

Olimpo no comenzó de la mejor manera el 2018. Urgido de puntos por el flaco promedio, tenía la chance de sumar de local ante Belgrano. Pero el aurinegro, más allá de jugar un aceptable primer tiempo, terminó sucumbiendo ante la efectividad del "Pirata". El capitán Matías Cahais se lamentó por la derrota, aunque se mostró conforme con el rendimiento de su equipo en los primeros 45 minutos.

"El primer tiempo fue muy bueno. Presionamos bien arriba, tuvimos situaciones, pero no las pudimos convertir. Ellos nos llegaron una vez y nos convirtieron. Y en el segundo tiempo, cuando nos estábamos armando, encontraron ese golazo. Estamos con mucha bronca porque llegamos mucho más que ellos y lo terminamos perdiendo", dijo entre lamentos.

--¿El segundo gol los paralizó?

--Los goles de Belgrano fueron dos golpes porque no nos habían llegado. Pero del primero nos pudimos reponer, del segundo no. Con el 0-2, se nos hizo todo muy cuesta arriba.

--¿Cómo se digiera una derrota tal vez inmerecida?

--Si bien a la hora de hacer un análisis seguramente vamos a valorar lo que hicimos en el primer tiempo, nos queda el sabor amargo de que no lo pudimos plasmarlo en el resultado. Creo que como positivo hay que tener en cuenta que siempre miramos el arco rival.

Cahais es consciente que tendrán que luchar contra viento y marea para quedarse en Primera.

"Sabemos que será un semestre difícil y largo. Obviamente, también somos conscientes en la situación en la que estamos y no nos queda otra que levantarnos para el próximo partido. Acá no hay tiempo para los lamentos. Nos cuesta todo ek doble, pero no queda otra que meterle y seguir enfocados porque esto es muy largo", sostuvo el defensor.

--Y a la vista encima está River.

--Pero son partidos y hay que jugarlos. Contra Belgrano teníamos una buena chance de sumar tres puntos y no se pudo. Hay que seguir con la mente en alto, esto es fútbol y vamos a ir a la cancha de River a plantarnos.