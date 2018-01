"Nunca me había pasado que me abuchearan mientras estaba sobre el ring”, dijo Matthysse

Lucas Matthysse tuvo hoy la recepción propia de un campeón del mundo, en el Aeropuerto de Ezeiza, tras ganar el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras noquear al tailandés Tewa Kiram en la ciudad de Inglewood, Estados Unidos.

Justamente, este recibimiento nada tuvo que ver con los silbidos del público la noche de la pelea, expresando su disconformismo por el nivel del combate.

"Me sorprendió, nunca me había pasado que me abuchearan mientras estaba sobre el ring, pero igualmente creo que fueron más hacia él que a mi. Nunca salió a pelear como invicto y noqueador", dijo.

"(Kiram) Trató de esquivarme todo el tiempo, hizo una pelea de larga distancia y caminó mucho sobre ring. Creo que me estudió mucho porque me costó encontrarlo hasta pude conectar esas manos", explicó.

Matthysse aseguró que cumplió su sueño de boxeador con la conquista. "Estoy muy feliz, había podido ganar un título interino, y ahora este título del mundo con el que se me cumplió el sueño de boxeador. Son muchos años de sacrificio, empecé a boxear a los 11 años y ya tengo 35", repasó el chubutense.

La transmisión de la pelea mostró el momento previo al octavo round en el que un supervisor de esquina se acercó al rincón del Kiram para retirar una sustancia que le estaban colocando para consultarlo con el árbitro.

"No sé, algo raro tenía, en el rincón le sacaron algo que le estaban haciendo oler", se limitó a opinar.

Respecto de su futuro, Matthysse dio nombres propios de rivales que lo movilizan.

"Siempre quiero pelear con los mejores, ya dije que me gustaría volver a hacerlo con Danny García o Manny Pacquiao", insistió el boxeador, que ahora presenta una foja de 39 victorias (36 antes del límite), 4 derrotas y una sin decisión.