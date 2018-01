Un error provocó que se quemara el piso de la cancha de River, donde jugará Olimpo

Olimpo jugará el sábado al Monumental de Núñez, ante River, en un piso que lejos se encuentra del estado ideal para disputar la Superliga de fútbol.

Los millonarios están preocupados por su producción futbolística y, también, por la realidad del piso, que se encuentra quemado.

El problema se habría originado por un error de los cancheros, quienes, en vez de rociar con un fungicida preventivo para esta época del año, se terminó aplicando un herbicida.

"Creo que el piso está peor que el de Huracán. Esperemos que se vaya recuperando. Me preocupa el estado del campo porque nosotros intentamos jugar a algo que si no tenemos el beneficio de no tener un buen campo vamos a tener que cambiar, más allá de la buena iniciativa que tengamos. Algunos equipos no necesitan jugar con la pelota y nosotros sí, por eso necesitamos tener un buen terreno de juego", explicó el DT Marcelo Gallardo.