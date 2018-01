Allanaron sin notificación la sede de Madres de Plaza de Mayo

La Justicia allanó, sin notificación y en plena feria judicial, la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para inventariar la totalidad de los bienes de la fundación.

La presidenta de la organización, Hebe de Bonafini, se enteró del operativo en la noche del domingo y se trasladó hasta la sede, donde pasó la noche.

Según la orden de allanamiento, de advertirse "algún tipo de riesgo en la conservación de los bienes inventariados" los funcionarios judiciales están facultados para "proceder a la inmediata clausura del inmueble y/o de los sectores donde se encuentren depositados" y "requerir el auxilio de la fuerza pública".

"Vinieron gente de la Universidad, síndicos, abogados. Un montón de gente, como once personas y querían entrar y les dijimos que no. Entonces pidieron la fuerza pública para entrar. Finalmente entraron cuatro para levantar un acta", relató Bonafini en diálogo con AM 750. (NA)