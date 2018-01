Video: luego de su detención, Iorio grabó un mensaje y le agradeció hasta a la policía

El reconocido cantante Ricardo Iorio grabó un video para sus seguidores y para los que lo ayudaron, atendieron y hasta detuvieron, luego de quedar aprehendido por un cruce con un policía.

"Las cosas suceden porque tienen que suceder y a parte se hace renombrado porque uno gracias a Dios es muy querido", dijo en un video de 43 segundos en el que se mostró de muy buen ánimo.

El músico quedó detenido el viernes en Sierra de la Ventana tras pelearse con el efectivo en la estación de servicio.

Según la versión policial, el líder de Almafuerte entró a la YPF a alta velocidad y casi atropella a un motociclista que iba con su padre, un efectivo de la Bonaerense. Ahí discutieron y luego Iorio sacó un arma de su camioneta para amenazarlo. Pasaron unos minutos y el músico se fue, aunque a pocas cuadras lo detuvieron tras un forcejeo, siempre siguiendo la versión de la policía.

En diálogo con La Brújula 24, Iorio negó haber amenazado al policía. "No me conocía y no era del pueblo, hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo", dijo.

"Por supuesto que tenía un arma pero no para amenazar. La tengo porque me muevo por los montes y hay jabalíes", agregó.

El viernes por la noche fue operado por una luxación en su codo en el hospital de Suárez y durmió ahí, con custodia policial. El sábado se presentó ante la fiscal Claudia Lorenzo, se negó a declarar y luego recuperó la libertad.