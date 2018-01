Mirtha Legrand y sus "dos grandes frustraciones"

La conductora Mirtha Legrand confesó ayer en su programa tener “dos grandes frustraciones” y aseguró: "Siempre digo que las aprenderé cuando sea grande...".

"Yo no sé cocinar”, aseguró la diva en medio de su mesa frente a lo que decía el invitado y cocinero Donato De Santis.

Con seriedad, Mirtha manifestó su preocupación y dijo "es una frustración en mi vida", frente a las risas cómplices de sus otros invitados: Juana Viale, Luis Novaresio, Gael García Bernal y Gastón Soffritti.

Además, sumó a la lista no hablar otro idioma. "Estudié inglés y nunca aprendí. Hablo bien francés, pero no hablo inglés. ¡Y no sé cocinar! No sé hacer nada".

A lo que Donato le preguntó: "Pero, ¿pasa de largo por la cocina?"; y la diva admitió: "Paso de largo… ¡No sé hacer ni un té!". (Infobae y La Nueva.)