Opinión sobre el arbolado: ¿Una parte del ADN bahiense?

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Difícilmente haya bahiense que no conozca y aprecie las bondades de contar con un arbolado público acorde a la ciudad que nos merecemos.

Sus ventajas como regulador del clima y como medio eficaz contra la polución urbana se enseñan desde muy temprano en la escuela, pero también se aprenden en la calle.

Para quien piense lo contrario sólo hace falta que vea cómo en pleno verano se forman largas colas de personas bajo la sombra de las pocos ejemplares que sobreviven frente al banco Nación, o advertir cómo numerosos usuarios del servicio de ómnibus deben cruzar de vereda para no calcinarse al sol mientras esperan.

A estos bien podrían sumarse no pocos automovilistas que gastan litros de combustible para dejar su auto a la sombra en medio de calles sin hojas.

Sin embargo, más allá de los discursos oficiales y de los comentarios en las redes sociales, en el interior de cada uno siempre terminan imponiéndose otras necesidades por encima de los árboles y casi siempre se invocan las mismas excusas para justificar el uso de la motosierra. Pero claro, cuando la sombra ya no está, se acude a la del vecino o se admira la forestación que embellece y se disfruta en otras ciudades.

La deuda de Bahía Blanca con su arbolado público parece una materia pendiente que nunca se va a aprobar.

Ya en la década del 60 la escasa cantidad de árboles fue advertida por la denominada Misión 40 de la OEA, que recomendó concretar medidas al respecto y preparó un plan junto con el ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia.

La iniciativa consistía en crear barreras forestales a la vera del hoy Camino Parque Sesquicentenario y del canal Maldonado, entre otros puntos, buscando incidir de manera positiva sobre el microclima local y evitar los nocivos efectos de las tormentas de polvo provocadas por los vientos de los cuadrantes N.O y S.O.

También se recomendó unir con cortinas vegetales los parques de Mayo e Independencia, por entonces vinculados mediante tierras fiscales. Sin embargo, muy poco pudo concretarse.

Hoy más de 20 años pasaron desde el último programa serio que lanzó la Municipalidad para mejorar el arbolado público. Se realizó en la administración de Jaime Linares y contó con apoyo de varias empresas.

Planificación, inversión, control y conciencia colectiva siguen siendo las claves para revertir el déficit crónico, salvo que el desierto siga siendo parte del ADN bahiense y no querramos cambiarlo.