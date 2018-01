Nocito: ¿drogas frente a la escuela?

“Si dejamos que esto pase de largo, en un par de años somos Rosario", me dice. Yo creo que exagera. Lo miro, pero lo dice en serio.

***

El 18 de enero de este año, hace un par de jueves, se realizó en Bahía Blanca una serie de allanamientos tras una investigación por presunta venta de drogas que incluyó un operativo en una pollería, justo enfrente de la escuela de Villa Nocito, la 36.

El resultado fue negativo. Es decir, no encontraron nada de lo que se suponía que debía haber. Sí secuestraron unos 5 pollos en mal estado.

La primera denuncia por infracción a la ley de estupefacientes en ese lugar se hizo en octubre de 2016 y, en noviembre, se promovió la investigación penal preparatoria. O sea, la policía comenzó a actuar bajo órdenes de un fiscal para ver qué había de cierto.

Además de la presencia policial encubierta para registrar los movimientos, en esa esquina hay una cámara de vigilancia urbana que permitió reforzar la observación de ingresos y salidas en el local.

En innumerables oportunidades, durante más de un año y hasta los primeros días de este enero, se advirtió la presencia de gente que entraba a la pollería, permanecía pocos minutos y se retiraba, con la característica de no llevar ninguna bolsa con los productos que normalmente ofrece un comercio de esa clase. Todos parecían salir con las manos vacías.

Aburre escuchar los extensísimos argumentos de la fiscalía a la hora de pedir los allanamientos. De hecho, hay quienes opinan que sobraban elementos desde hacía varios meses para solicitar la actuación.

Pero el día de la requisa, no había nada. Ni siquiera pollos buenos para vender. Tampoco, y esto también es curioso, teléfonos celulares con conexión a internet o WhatsApp. Nada. El negocio estaba limpio. ¿Falsa denuncia? ¿ Mala investigación?

***

"¿Con todo el trabajo que se hizo, las declaraciones de los policías actuantes y las pruebas que había, fueron a allanar y no encontraron nada? ¿A vos te parece? Obviamente el fiscal no lo puede decir si no tiene pruebas, pero todo el mundo sospecha que tenemos un buchón adentro", me dice el informante.

Yo creo que exagera. Lo miro, pero lo dice en serio.