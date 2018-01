Antenas: "Cualquier ciudad que hoy carezca de 4G tiene límites de desarrollo"

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Decidido a impulsar una nueva ordenanza en Bahía Blanca que permita la colocación de más antenas de telefonía móvil, visitó la ciudad esta semana el gerente ejecutivo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Agustín Garzón, quien afirmó que "es imposible pensar en el desarrollo y crecimiento de cualquier persona si no dispone de acceso a las últimas tecnologías en materia de comunicación".

Garzón agregó que las antenas no causan daño alguno y que las empresas están debidamente controladas para no exceder los límites de emisiones establecidos.

"Cualquier ciudad que hoy no esté conectada de manera adecuada o carezca de 4G tiene límites de desarrollo. Para el 70% de los vecinos su principal forma de acceso a internet es el celular. Postergar o complicar el despliegue de antenas impide las oportunidades de negocios, crecimiento y educación", dijo.

--¿Qué referencias tienen de nuestra ciudad en esa cuestión?

--Sabemos que el 4G está bien desarrollado, pero hay problemas con la instalación de antenas. La idea es trabajar con el intendente para que se mejore la legislación. Debemos evitar que la ciudad quede desconectada o sin 4G.

--¿Cuál es la situación local con las antenas?

--Existe una ordenanza que las prohíbe en muchos lugares. Nosotros no decimos que se instalen en cualquier lado, pero sí que haya una legislación razonable. No se puede prohibir su despliegue partiendo de la base que produce problemas para la salud cuando está probado por la OMS que eso no ocurre. Nosotros además controlamos y verificamos que las antenas no estén por encima de las radiaciones fijadas como adecuadas.

--¿Bahía Blanca necesita muchas más antenas?

--El crecimiento urbano que tiene, con su extensión y nuevos barrios, exige recursos adecuados. Así como se lleva el agua, la electricidad y cualquier servicio básico, se debe desarrollar infraestructura comunicacional. Hoy internet es una necesidad básica y el Estado debe tener un rol activo para que todos accedan a banda ancha. Internet significa igualdad de oportunidades para trabajar y formarse.

"Sacar de la marginalidad"

El ENACOM destinó en los últimos dos años 4.257.173.500 pesos para conectar a 1.300 localidades, llevando banda ancha a más de 2 millones de hogares. También invirtió 350 millones para llevar internet de alta velocidad a localidades de hasta 2.500 habitantes.

Andrés Ibarra, ministro de Modernización, mencionó que “el acceso digital es uno de los activos públicos que el Estado debe garantizar a la gente. Tal como el agua, las cloacas, la vivienda, los caminos, lo digital también permite sacar a la gente de la marginalidad”.

El organismo fue creado por el actual gobierno nacional en enero de 2016, en reemplazo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnología de Información y las Comunicaciones (AFTIC), creadas durante el gobierno kirchnerista.