Sigue latente la preocupación por el futuro de Bomberos

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La respuesta de la comunidad no cumplió, hasta ahora, las expectativas de la comisión directiva que solicitó la adhesión de socios a la Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta.

Por consiguiente, y considerando los elevados costos que deben afrontar, no sólo en los servicios de emergencia sino en la compra de equipos y mantenimiento de unidades, en los meses de febrero y marzo se reanudará el pedido hacia la población.

Hoy, la entidad cuenta con alrededor de 3.300 asociados, que abonan en total 25 mil pesos mensuales, y el gasto supera los 100 mil pesos. "Estamos con el bono contribución, con otras colaboraciones que hace la gente en forma anónima, el apoyo de los algunos comercios. Si todos pusiéramos un poco, para Bomberos sería mucho. Estamos mirando con mucha preocupación el futuro de la institución", dijo Héctor Fernández (presidente).

"Realmente no fue lo esperado. Punta Alta tiene muchas instituciones, pero Bomberos es una sociedad civil, sin fines de lucro y debe ser sostenida por la comunidad. Además es la única entidad que está para todos, sin distinción de ningún tipo. Hay campos que se prenden fuego dos o tres veces y los servidores concurren, con el costo que ello implica".

"Ojalá podamos incrementar la cantidad de asociados, pero no en un ciento por ciento, sino en un mil por mil".

En cuanto a las salidas, en lo que va de enero, se contabilizan unas 100, de las cuales la mayoría fueron de pastizales y de colaboración con otros cuerpos bomberiles.

En 2017, hubo una merma en la salida si se compara con 2016. Hubo 29 emergencias menos.

En 2016, los bomberos respondieron a 655 llamados, mientras que en 2017, a 626.

Paradójicamente el gasto por servicio fue mayor en 2016 (2.145 pesos cada uno). En tanto el promedio de 2017, arrojó una cifra de 1.490,39 pesos cada uno.

"Siempre se toman los mismos parámetros. Lo que sucede es que en 2016 hubo una inversión en vestimenta del cuerpo activo. Lo mismo que este 2018, que dará un número alto porque ya llevamos invertido poco más de un millón de pesos en ropa, lo cual se verá reflejado en el periodo correspondiente".