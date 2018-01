Matías Carrica y su banda muestran una propuesta renovada

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Conoció las mieles de la popularidad de manera vertiginosa luego de ganar el reality Elegidos, la música en tus manos (Telefe). Él siempre supo que la fama repentina tenía fecha de vencimiento. Pero se animó a jugar con esas reglas y hoy no se arrepiente.

"Ya pasaron dos años del boom del programa. Sabíamos que iba a pasar esto, que la expectativa iba a caer. Por esa razón esperé un tiempo para volver a hacer canciones", adelantó Matías Carrica.

—Es una reacción muy madura.

—Siempre mi intención fue hacerme conocido por mis canciones con la banda. Pero bueno, en el programa se vivió otra cosa.

—Los frutos más importantes se cosechan a largo plazo.

—Si hablamos metafóricamente, es como que me subí a un ascensor que me llevó de golpe al último piso. Entonces no conocí el proceso de ir por la escalera. Ahora quiere experimentar eso, disfrutar del camino. Si bien ya conozco qué significa estar allá arriba, ahora tengo otra perspectiva. Voy a buscar otro camino como para volver a subir de a poquito.

Como el Ave Fénix

—¿Cuál es la idea?

—Dejar de lado el Matías Carrica de la tele, volver al llano e intentar resurgir como banda, con otros estilos, con más música.

Mirarte es la primera canción que editó y publicó en YouTube ya cuenta con 42.000 reproducciones.

"Quedamos muy conformes. Nos gustó mucho el video", aclaró Carrica.

En esa canción hay indicios de esta nueva etapa, en donde no abandona el rap, pero sí se mete con otros estilos y aires latinoamericanos.

Sonido sampleado de acordeón, una base ritmica que se apega a una clave candombera o sonera y el tumbado del bajo en donde reside gran parte del sabor de su banda (en manos del gran Tomás Amuchástegui).

Otro de los detalles a tener en cuenta es la presencia y consolidación de Luciano Ciganda en la voz y en la viola eléctrica.

"Lucho participa en muchas canciones de las que se vienen. Quiero que se destaque toda la banda, porque son muy talentosos", aseguró Matías Carrica.

El Ave Fénix que muestra su nueva imagen en las redes sociales lo demuestra.

Completan la banda Daniel Mutti (batería) y Jonatan Cirigliano (teclados).

Una cada 15 días

"Durante estos últimos meses nos dedicamos a componer y a grabar. Estuve viajano mucho a Ayacucho en donde tenemos el estudio. Iba cada 15 o 20 días", dijo.

—¿Cuantas canciones grabaron y cómo será el proceso de publicación?

—Tenemos 8 canciones grabadas. Vamos a ir publicando una por mes. La primera fue Mirarte y salió con videoclip. Esta semana vamos a publicar otro que se llama Andan diciendo y es completamente distinto a Mirarte y al disco anterior. Es un poco gracioso y algo irónico.

—¿Qué géneros exploraron?

—Hay rock, funky, algún candombe... vamos mezclando estilos porque nos gusta todo tipo de música. La idea es cada 15 o 20 días subir un tema nuevo a las redes sociales.

—¿Qué te dicen en general tus seguidores acerca de los temas nuevos?

—La mayoría me dio el visto bueno, si bien no es lo que venía haciendo. A mi gusta todo tipo de música. Siempre me gustó la cumbia y los ritmos latinos, entre muchos otros.

Con dedicatoria

"Quiero que me mires como yo te miro siempre/quiero que bailemos", dice la letra de Mirarte que es una canción alegre y está dedicada a su novia y madre de su hija: Flor.

—¿Te apoya Flor en tu elección de vida con la música?

—Por ahora sí (risas). Ya llevamos dos años viviendo de la música y todavía me sigue bancando. Cumplimos 10 años juntos hace poquito.