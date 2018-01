Cuando el hip hop rima con los chicos del barrio

Anahí González

César Falleri tiene 23 años, vive en Coronel Pringles, ama el hip hop, es un fundamentalista de la rima y hace poco también descubrió que le encanta enseñar los secretos de esta cultura a niños y jóvenes. Lo hace -con el aval de la dirección de Cultura local- cada miércoles y sábado, desde las 18, mediante un taller gratuito denominado Expreso HH, que coordina junto a otros fanáticos como él, todos reunidos en el Coronel Pringles Crew, en un galpón de la Estación Ferrocarril Roca.

La estación está inserta en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad donde funciona también un merendero. Allí, estos dos días de la semana, asisten niños y jóvenes entre 6 y 13 años, para aprender a improvisar, a rimar, a bailar y a recrear sonidos de instrumentos con la boca (beatbox) aunque la convocatoria es abierta a todas las edades.



“Me llena el alma poder contar con un espacio donde enseñar esta cultura a los nenes; mostrarles que pueden crear algo, imaginar, ser activos. Tratamos de que sea algo educativo, de transmitir valores a través del hip hop, como el respeto y la unión”, dijo.

“Yo comparo este espacio con los clubes. Los chicos vienen al galpón, pasan una tarde linda, aprenden, hacen amigos. El hip hop es un deporte mental que los saca de la computadora, los incentiva, los pone contentos. Lo veo como un espacio de canalización de energías muy necesario”, acentuó.



Este joven pringlense, que ya está grabando canciones con su grupo, juega con las palabras las 24 horas. Tira rimas en la ducha, camino al trabajo -es gestor impositivo- y hasta mientras escucha música. Anota las mejores frases en el celular o en una libretita y las tiene en reserva por si sirven para canciones.

Junto al grupo Coronel Pringles Crew (CPC) organiza actividades variadas para promover el crecimiento del hip hop, desde eventos underground de alcance regional hasta el programa de radio "MetaHipHopa", que se transmite por la 104.1 con música e información de la movida zonal.

Hace una semana organizaron junto ala dirección del Cultura y el Expreso HH el 4º festival Unión de Zonas, donde se desarrollaron talleres, batallas, muestras de freestyle y de break dance y shows en vivo, con entrada libre y gratuita, que contó con la presencia de invitados, referentes de la cultura Hip Hop como Adrián Marcolini, quien lidera la banda bahiense Nómade.

“Salió todo muy bien, tuvimos mucho apoyo de la gente. Me sorprendió ver tantas familias, cosa que no pasaba en eventos anteriores. El evento fue largo, terminó tarde y las familias seguían ahí, al pie del cañón, alentando las rimas”, dijo.

“Había mujeres de más de 40 años que gritaban y aplaudían a los chicos que se iban confrontando mediante versos. Realmente no solo fueron a llevar a sus hijos sino que disfrutaron del evento”, señaló.

Su historia

“Empezamos con unos amigos, hace algunos años, escuchando un par de temas de rap. Nos interesó y nos fuimos metiendo. Hoy, con las plataformas virtuales es muy fácil conocer artistas y formarse en esta cultura”, dijo.

“Vimos un par de batallas en las que dos personas se retaban al uso de habilidades con las palabras por Youtube, eran como los payadores pero en base al hip hop y como nos interesó mucho empezamos sentados en una plaza tirando dos o tres frases”, dijo.

En las batallas de rap freestyle dos improvisadores compiten por ver quién rapea mejor y quién concibe las mejores rimas.

“Empezamos a rimar como un pasatiempo y cuando quisimos acordarnos estábamos re metidos y todo el día rimando o tirando beatbox”, dijo.

“Con el hip hop descubrí que tenía un diccionario guardado en la cabeza con muchas palabras que no usaba”, dijo.

“Fui uno de los que pensó que en Pringles necesitaba crecer esta cultura que tanto amo. Con mis amigos estamos muy conformes porque con el paso de los años se fue sumando mucha gente. Empezamos siendo tres locos en una plaza y hoy somos muchas personas con la misma meta”, destacó.

Ramas. El hip hop abarca cuatro ramas: el breaking (baile o expresión corporal); el rap, (ya sea en forma escrita o improvisada) el grafitti (aerografía o arte en imágenes) y el beatmaking (ya sea mediante beatbox o creando sonidos a través de una consola) Juntas, las cuatro ramas dan lugar al quinto elemento, el equilibrio entre ellas, llamado hip hop.

Su referente. Uno de sus referentes es el grupo Los Violadores del verso, de Zaragoza (España), considerado como uno de los mejores representantes en habla hispana a nivel mundial.

Motivos. “El hip hop comenzó a fascinarme porque descubrí que tenía guardado un diccionario en la cabeza y no lo usaba. En el día a día es un gimnasio cerebral para mí. Empecé a usar más palabras, vi que me podía expresar de otra forma y sacar mucho de adentro”, dijo.

Proyección. El hip hop está explotando en todos lados, en el mundo. Es una cultura de 40 años pero en latinoamérica el boom arrancó hace por lo menos unos diez años y en Argentina, hará cinco. Las plataformas como Youtube facilitaron encontrar artistas, batallas, gente que hace grafittis y beatbox y quienes te enseñan a hacer música.