"No tengo el nivel ni ocupo la posición de Fabián", dijo Amigo, quien hoy debuta en Villa Mitre

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

Villa Mitre, el mejor equipo en cuanto a resultados del Federal, tendrá que olvidarse de Fabián Sahdi, el motor que le permitió un andar exitoso, para ganar 12 de 13 partidos en la División Patagonia.

En el hueco que dejó ingresó Franco Amigo, que no es lo mismo que haya llegado en reemplazo del base: “No tengo el nivel ni ocupo la posición de Fabián”.

El tricolor volverá a jugar desde las 21, recibiendo a All Boys (Santa Rosa), arbitraje de Alejandro Chantiri y Lucas Bianco. Y tendrá que reacomodar una estructura sin Sahdi, quien saltó a la Liga a jugar en Comunicaciones (Mercedes).

“Lo que puedo aportar -dijo Amigo- es más intensidad en defensa, más rebotes y correr la cancha. Fabián es conductor; yo, más bien corredor y con posibilidades de definir. Su ausencia tendremos que disimularla entre todos. José (Gutiérrez), Matías (Monteoliva) y Fede (Harina) van a cumplir ese rol”.

—¿Sentís ansiedad por el debut?

—Me pone muy contento volver a la categoría y estar en un club importante. Si bien no me encuentra en el mejor momento basquetbolístico, estoy entrenando duro para ponerme bien.

—¿Con qué te encontraste en Villa Mitre?

—Con un club muy ordenado, eso es lo que más me sorprendió. Es un muy buen grupo de trabajo, tanto el cuerpo técnico, como los jugadores y la dirigencia. Se nota en los resultados deportivos de los últimos 10 años. Me siento uno más. También es mérito de ellos.

—¿Podés sentir el tiempo que llevás sin jugar?

—Físicamente me siento bastante bien. Basquetbolísticamente, me falta. Aparte, venía de una lesión, jugué 3 o 4 partidos y terminamos el torneo con el El Nacional.



—¿Qué te dejó el año y medio en El Nacional?

—Cada club te deja algo. En El Nacional se entrena mucho tiempo; me dejó la capacidad de trabajo; los equipos de Juan (García) son disciplinados. Si bien los resultados no nos acompañaron, cumplí un rol diferente. Tuve un poco más de protagonismo, y el hecho de estar en un equipo de tantos jóvenes me dio cierta responsabilidad.

—¿Es una revancha volver al Federal después de cómo terminaste en Bahiense, con una salida inesperada?

—No. Mi etapa en Bahiense fue muy positiva y tengo muy buenos recuerdos. Hoy estoy enfocado en Villa Mitre. Es un gran compromiso y responsabilidad llegar al equipo número 1 del torneo. Si me toca defender al mejor, agarrar rebotes, meter puntos o alentar desde el banco. Lo principal es que el equipo siga ganando.

—¿Te plantearon objetivos?

—No hablamos de objetivos. La dirigencia hizo una apuesta fuerte. Las dos veces anteriores fue polémico cómo quedaron afuera. Este año la idea es terminar lo más alto y, porqué no, conseguir el ascenso.

El tricolor, ahora, tendrá dos kinesiólogos

Lado B. Franco Amigo nació en San Pedro y acaba de recibirse de kinesiólogo. Aún está aguardando la matrícula para empezar a ejercer. “Mi idea es seguir jugando. Acá se puede hacer las dos actividades a la par”, opinó.

Alta y baja. Segundo Vasconcelo (ex Argentino) ya fue habilitado y también debutará. En tanto, José Ojeda será preservado, a raíz de la inflamación en la rodilla derecha.

Antecedentes. Contra All Boys, el tricolor jugó dos veces, ambas en Santa Rosa, ganando 84 a 60 y 96 a 68.

Una máquina. El tricolor (92,3% de victorias) llega con 10 triunfos en fila y su única derrota (13 pj) la sufrió ante Sol de Mayo (Viedma), como visitante, por 101 a 75.

El resto. Completan: Cinco Saltos-Jorge Newbery (21) y Cipolletti-Sol de Mayo (22).