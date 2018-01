Pastore quiere dejar PSG y Mascherano ya suma minutos en su nuevo equipo

Javier Pastore esta a punto de dejar el PSG, con el objetivo de estar a mitad de año en la lista de los convocados para el mundial, "Si no voy al Mundial no me lo voy a perdonar", expresó el cordobés.

"No estaba en la última convocatoria porque no juego y es normal. Tengo que esperar a que alguien se lesione para poder jugar un partido", indicó tras el triunfo 4-0 del sábado contra Montpellier.

"Depende también del club al que vaya a ir. No quiero irme a toda costa. Si me voy es para ir a Italia, una liga que conozco bien y que me gusta mucho. Vamos a intentar encontrar un acuerdo con el club en los próximos días", explicó el argentino.

A sus 28 años, Pastore espera poder concretar su traspaso antes del miércoles, día en el que se cierra el libro de pases en Europa, para darle un mensaje a Jorge Sampaoli y comenzar la carrera rumbo a Rusia 2018.

"Lo único que necesito es jugar mucho más para intentar ir al Mundial. Si no formo parte de la lista de la selección, me diré todos los días que tendría que haber hecho otra cosa para ir", concluyó.

Por otro lado, Javier Mascherano, con la número 60 en la espalda, fue titular en el Hebei Fortune de China, bajo las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini y fue la voz de mando en la cancha que también tuvo al delantero Ezequiel Lavezzi.

El ex River Plate encaró así una nueva etapa de su carrera futbolística, luego de su paso exitoso por Barcelona de España (2010-2018), en busca de más minutos de fútbol de cara al Mundial Rusia 2018.