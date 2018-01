El insulto de una diputada kirchnerista para Juliana Awada y Máxima Zorreguieta

Una diputada kirchnerista de Chubut insultó en las últimas horas a la primera dama Juliana Awada y a la reina de los Países Bajos Máxima Zorreguieta en las redes sociales.

Se trata de Viviana Navarro, quien respondió una publicación del portal Infobae sobre el encuentro de ambas en Davos, Suiza, y la ropa que cada una usó.

"¡Ay! Qué importante que estas dos pelotudas se estén disputando a ver cuál de las dos se disfraza más. La zorruda no vive en Argentina y la otra ridícula se caga en lo que le pasa a la gente en su país. Cuál de las dos más conchuda", escribió Navarro desde su cuenta de Twitter.

La funcionaria recibió una larga lista de críticas por lo que borro la publicación y pidió disculpas por su mensaje: "Sé que ofendí al género faltándole el respeto a la señora del presidente y a la señora Máxima Z. Sé que no estuvo bien. Me dejé llevar por la foto y me enojó. Pido disculpas públicamente al género femenino. Está mal tratarnos mal entre mujeres. Disculpas". (Infobae y La Nueva.)