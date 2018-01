Una mujer denunció que su expareja abusó de su hija de 9 años

El pedido de una mujer a su hija para que desbloqueara el teléfono celular provocó una reacción que nunca imaginó.

La nena, en medio de una crisis nerviosa, reveló que había sido abusada por la expareja de su madre.

De inmediato la progenitora realizó la denuncia y el caso ya es investigado por la fiscalía de delitos sexuales, a cargo del doctor Mauricio Del Cero.

"Grabé a mi hija cuando me dijo que mi expareja, en quien confiaba porque conviví con él desde que ella tenía cuatro años, la manoseó más de una vez mientras yo dormía", relató la mujer a La Nueva..

De acuerdo a la presentación, los hechos habrían ocurrido en 2017, cuando la pequeña tenía 9 años.

La denunciante, a quien no se identifica para preservar a la víctima, dijo que al momento de contar lo ocurrido su hija sufrió un ataque de “angustia y nervios, estaba ahogada y no podía hablar”.

"Me contó todo lo que este sujeto le hacía mientras yo dormía. Se me parte el alma porque declaró ante una médica forense y escuché las barbaridades que le hizo alguien con quien conviví cinco años", afirmó.

Según describió, los hechos se producían de manera "esporádica" en una vivienda del barrio Pampa Central.

"Le pregunté por qué nunca me despertó para contarme y me contestó que no lo hizo por miedo de que la lastimara y me lastimara a mí también; la nena había presenciado discusiones entre él y yo."

Describió también que el sospechoso la amenazó manifestándole: "yo salgo de la cárcel, pero vos, de abajo de la tierra, no".

La mujer, quien tiene otros tres hijos, admitió que nunca sospechó que pudiera ocurrir una situación de este tipo.

"Jamás imaginé que este sujeto pudiera hacer algo así."

Incluso, agregó que el acusado se mostraba indignado cuando observaba casos de abusos contra menores en televisión.

"Mi hija todavía no quiso desbloquear su celular y tampoco puedo acceder al Messenger (de Facebook) ni al (correo electrónico) Gmail porque no me quiere decir las contraseñas, por eso pienso que ahí podría haber fotos o videos obscenos", conjeturó.

Comentó que entre julio y agosto del año pasado la nena comenzó a llorar reiteradamente, pero al consultarla sobre la situación le manifestaba extrañar a su abuela materna, quien falleció hace dos años.

"A los hijos hay que hacerles preguntas; siempre le digo a mi nena que confíe en mí y me cuente todo. Pedí a las psicopedagogas de su escuela que hablaran con ella."

Finalmente, sostuvo que "creo que no pasó a mayores porque lo eché. Al darse cuenta de que él ya no estaba ni venía a esta casa, la nena explotó y se animó a contar todo. Menos mal que lo hizo, porque yo, con 30 años, tengo miedo. ¿Cómo no va a tener miedo una criatura?".