Para mediados de año estaría lista la moderna sala de internación

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



En este 2018, en el Hospital Naval Puerto Belgrano se está dando continuidad a la obra integral de remodelación y ampliación.

Por caso, en estos días se finalizó con el cambio total del techo en el pabellón IX, reemplazando las viejas tejas, que presentaban muchas filtraciones, por chapas.

Al mismo tiempo se prosigue con la nueva sala de internación en el primer piso del pabellón VIII.

"Está muy avanzando. Los camarotes se terminaron y se está colocando la parte eléctrica y los servicios de oxígeno, vacío y aire comprimido para la cabecera de cada cama ", dijo el capitán de navío médico Eduardo Toscani, director general del nosocomio naval.

"Ya compramos las camas, las mesas de noche y para almorzar. Pensamos que no más allá de mitad de año se podrá concluir e inaugurar esta sala", comentó.

Además, sostuvo que se están terminando los trabajos en el servicio de hemodinamia, cuyos primeros estudios se podrían hacer en el próximo mes de febrero.

"Es una prestación de la cual carecíamos y nos veíamos obligados a derivar a Bahía Blanca. Consiste en un estudio o tratamiento vinculado con la colocación del stent coronario a los pacientes infartados", explicó.

Asimismo, dijo que ya tienen avanzadas las gestiones con el Hospital Pedro Mallo para compartir al doctor Taborda, quien realizará cirugías cardíacas programadas.

En tanto en el último bimestre del año anterior, se incorporaron al centro de salud equipos importantes, sobre todo para el Centro Quirúrgico. Se reemplazaron dos mesas de cirugía y se adquirió un segundo arco en C, de última generación, que ya está en uso,para poder realizar todos los estudios dentro del quirófano.

"Es un equipo de rayos. A diferencia de los que están en el servicio de imágenes, esto se llama arco en C porque se coloca directamente en la mesa de cirugía para tomar las placas o radioscopías, sin mover al paciente", dijo.

Entre otras tareas de infraestructura, también sostuvo que se realiza la remodelación del frente del Hospital, con el recambio de las ventanas y el pintado de las paredes.

"Las aberturas nuevas nos permitirán mantener mejor la calefacción y la refrigeración, de acuerdo a la época del año que corresponda".

"Esto se hace en la parte de la dirección, en las salas 2 A y 2 B, y en el sector bajo y alto del servicio de imágenes. Luego seguiremos con otro pabellón", agregó.

En carpeta

El capitán Toscani dijo que el Hospital siempre tiene cosas en carpeta.

Por ejemplo, manifestó que está pendiente la colocación de la última caldera, con lo cual se terminará este servicio.

También indicó que se prevé el reemplazo de los techos de la farmacia del nosocomio, "que están bastante deteriorados", y lo mismo del espacio que ocupaba el horno pirolítico.

"Allí tenemos además la idea de hacer una playa para instalar contenedores para los diferentes materiales".

Todo esto se haría, expuso el director del nosocomio, en el segundo semestre del presente año.