Violencia de género: En Bahía también se puede denunciar por teléfono

Algunos casos de violencia de género padecidos por mujeres fueron incorporados a la nómina de delitos que pueden ser denunciados a través de una aplicación informática, ya sea vía web o telefonía celular.

“Esta aplicación, denominada Seguridad Provincia, que viene funcionando para otros tipos de delito desde hace un tiempo, fue ampliada para también poder reportar denuncias sobre violencia de género y le da a la víctima, desde su casa, la posibilidad de realizarla sin necesidad de ir a una comisaría, donde muchas veces pasa por un momento de revictimización, porque tiene que volver a contar esos hechos, en una hora extraña y con atención que tal vez pueda ser deficitaria”, comentó Santiago Garrido, secretario de la fiscalía general bahiense.

El año pasado se registraron 2.206 denuncias por violencia de género -recibiéndose la máxima cantidad en marzo con 210 y la menor en agosto, con 142-, cifra que representa el 15,2 por ciento del total de delitos denunciados en ese período (14.518) y un promedio de 6 por día.

Garrido mencionó que con la aplicación se “puede redactar una denuncia contando los hechos y va a llegar directamente al ministerio público fiscal, sin ningún tipo de intermediario. Nosotros, cuando la recibamos, la vamos a llamar inmediatamente a la víctima diciéndole que debe concurrir a una determinada fiscalía. De todos modos, en Bahía Blanca tenemos esta problemática centralizada en una oficina”.

El Centro de Asistencia a la Víctima de Violencia de Género funciona junto al edificio de la Fiscalía General, ubicada en Gorriti y Vieytes.



“Nosotros, cuando detectemos una denuncia, vamos a llamar inmediatamente a la damnificada para que, en horario que ella pueda, indefectiblemente venga a la oficina para ratificarla, porque no basta con hacer la denuncia vía sistema de aplicación. Ese trámite en muy sencillo, pero si no viene nosotros no vamos a proceder a investigar y, sin más trámite, se archiva”.

Garrido aclaró que la denunciante “tiene que ser mayor de 16 años” y que “este sistema no es para cuestiones imperiosamente urgentes. Si tiene una urgencia, lo que hay que hacer es llamar al 911. Esto es como si viniera normalmente a denunciar un delito en nuestra sede; la única diferencia es la comodidad de hacerlo desde su casa bajo el sistema móvil de su computadora o su celular”.

También mencionó que “la antigüedad de los delitos que se quieren denunciar no debe ser mayor a los cinco años. Y cuando concurre a la oficina, personal calificado en este temática podrá asesorar a la víctima, que además tendrá la posibilidad de ampliar la denuncia”.

Aplicable para abusos, tentativa de homicidio y lesiones

“Hay una restricción en el sistema, porque no se puede denunciar cualquier delito de violencia de género. Por ahora es aplicable al abuso sexual, la tentativa de homicidio (femicidio) y lesiones. Mediante el sistema no se pueden denunciar las amenazas, que comprenden la mayor cantidad de denuncias que están enmarcados dentro de lo que se entiende por violencia de género”, señaló Garrido.

Para el representante del ministerio público fiscal “esto será una herramienta importante en los casos de abuso sexual, porque es muy difícil para una mujer contarle a un funcionario policial una situación así. En este caso, lo puede escribir y le llega directamente al fiscal, sin ninguna intermediación”.

Asegura que cuando la víctima “venga a ratificar la denuncia, puede ampliarla, pero nosotros no le vamos a hacer preguntas si no quiere hablar, sino que le vamos a pedir que firme un papel en el que ratifica lo denunciando anteriormente. No es un procedimiento largo. Nosotros tenemos preimpresas algunas cosas, por lo que firmando el trámite ya está completo. Serán cinco minutos, pero le ofrecemos a la víctima un asesoramiento a través de abogados que están destinados al área”.

Luego de señalar que “es importante que la denuncia la hagan lo más completa posible, así evitamos tener que volver a citar a la víctima”, Garrido aclaró que si la denunciante “necesita asesoramiento psicológico o algún tipo de contención, se puede gestionar desde acá. Es bueno que se animen a usar el sistema, que va a ser provechoso y nosotros vamos a estar mirando todos los días, porque lo estamos haciendo con los otros delitos”.