El video que revela la mala relación entre las cantantes de ABBA

Un diario digital español encontró en las últimas horas un video que revela la mala relación que había entre Agnetha y Frida, las integrantes femeninas de la banda sueca ABBA.

Tras el anuncio de "un descanso" en 1992 y de que nunca más vuelvan a estar juntos en los escenerios a partir de eso, hubo varias teorías para explicar la separación pero ninguna fue confirmada.

El video, de solo 8 segundos, es de una gala celebrada en 1976 en la que ABBA actuó y canta el tema "I Do, I Do, I Do, I Do, I Do".

En un momento, Agnetha le hace un gesto al pianista Benny, marido de Frida, la cual le dio un codazo a su compañera sin importarle las cámaras. (Infobae y La Nueva.)