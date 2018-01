Buscan en Chile a dos jóvenes argentinos y a una nena de 5 años

Una familia argentina busca a una chica que viajó con su compañero de facultad y la hija de él a Chile y hace ocho días que no saben nada de ellos.

Se trata de Lucila Belén Giuso de 22 años que viajaba con Fernando Delgado y su hija de 5 años.

"La última vez que hablé con mi hija fue el 18 de enero cuando me llamo para contarme que iban a comprar un pasaje para tomarse un micro a La Serena. Pero no sabemos si se subieron o no", contó Oscar Giuso, padre de la joven, en declaraciones a MinutoUno.

Además, el hombre precisó que cruzaron a Chile el 14 de enero y el 15 se comunicaron para avisar que habían llegado a Santiago.

En ese sentido, afirmaron que tienen pasaje de regreso a Argentina para el 11 de febrero.

Por otro lado, contó que Fernando se comunicó por última vez el 15.

La madre y la hermana de Lucila viajarán a Chile para aportar a la búsqueda, según dijo el padre.

La familia dio el número de la hermana de Lucila, Sofía, para aportar cualquier información: 155839-0800. (MinutoUno y La Nueva.)