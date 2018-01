Rodríguez Larreta: "Lo más natural sería que Macri, Vidal y yo vayamos por la reelección"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que "hoy lo más natural sería que" tanto él como el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, busquen sus respectivas reelecciones el año próximo.

"Lo más natural sería que Macri, Vidal y yo vayamos por la reelección", aseguró Rodríguez Larreta, quien acompañó al jefe de Estado en su gira europea.

El mandatario porteño consideró que "una gestión, para poder hacer una diferencia, lleva tiempo", aunque destacó que "todavía" no hablan del tema.

"No lo planteamos, no es tema todavía, pero sería lógico. Todos los análisis políticos llevan a eso, me encanta el trabajo que hago y en la ciudad tenemos muchos programas que estarán terminados para el fin de este mandato y otros que no. Hay mucho para hacer", subrayó.

En ese contexto, Rodríguez Larreta desestimó que haya "diferencias" con el Presidente, con quien -recordó- integra el PRO "hace 15 años".

"Tengo la misma relación que hace 15 años. Simplemente ahora no tengo el mismo nivel de cotidianeidad que tenía antes, cuando nos veíamos a cada minuto", dijo.

Además, consideró que el Gobierno nacional está "en el camino correcto" y evaluó que recibió de la gestión de Cristina Kirchner "una economía que estaba al borde del precipicio, que si queremos ver dónde hubiésemos estado alcanza con mirar a Venezuela".

"El Presidente logró frenar eso, dar la vuelta y hoy tenemos una economía que crece, una inflación que baja y una inversión que sube. Hay que mirar la tendencia. No vas a revertir 10 años de decadencia y corrupción de inmediato", evaluó.

Sobre la posibilidad de un acuerdo con la UCR poteña, aseguró que "siempre" tiene "voluntad de diálogo con todos" y que "hablando se entiende la gente".

"Tenemos voluntad para hablar con todos", explicó Rodríguez Larreta al ser consultado en particular sobre un posible acuerdo con Martín Lousteau. (NA)