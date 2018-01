Speedway: otras voces de lo que dejó la segunda fecha en Bahía

La programación del speedway estival que contuvo el pasado domingo la pista Héctor E. Plano, respondió plenamente a las expectativas generadas entre el aficionado de nuestra ciudad y de la zona.

Ya que entregó un muy buen espectáculo, interesante hasta el final, y que tuvo como figura central a Facundo Albín. El piloto de Daireaux se impuso en la gran final de la noche, con lo cual se mantiene invicto en este certamen, debido a que ha triunfado en cada una de sus salidas a pista.

También aportaron lo suyo al espectáculo, ambas categorías formativas de 50 cc. y la telonera de 200cc, cuyos ganadores dejaron sus correspondientes testimonios.

-Rodrigo Menzi (200 cc)

“En la primera fecha me dejaron estampado contra el paredón en la semifinal, producto de un lindo toque que me dieron. Luego gané el repechaje, pero en la final me caí; así que lo de esta noche (por el domingo pasado) lo tomo como revancha de Carlos Casares (donde se corrió la primera programación)”, expresó el piloto de Olavarría.

“Hoy (por el domingo), la final fue muy pareja, aunque la pista estaba medio brava. Pude hacer una buena largada para rápidamente alejarme, y después, sin mirar mucho para atrás, solo traté de mantener el ritmo”, agregó el pentacampeón de 50cc, quien cumple su segunda temporada en las motos de 200cc.

Nicolás Torresi (50 cc Mayores)

“Hicimos una muy buena competencia, donde la suerte nos ayudó. Nos ayudo mucho la carrera en Carlos Casares, que también pudimos ganar, para probar la moto, ya que no tuvimos mucha práctica antes del campeonato. Ahora vamos a ver si podemos dejar el uno de vuelta en Bahía Blanca”, declaró el piloto de nuestra ciudad.

Joaquín Felix (50 cc Menores)

“Es un orgullo haber ganado por primera vez aquí en Bahía Blanca, ya que antes solo había hecho un podio. Debuté en el Invernal y trabajamos cada fecha para una victoria. La fecha pasada fui segundo y en esta se pudo festejar todo el esfuerzo que se hace, así que estoy muy contento con esta importante victoria”, sostuvo el piloto de Carlos Casares.

Regreso al pago con algunos golpes

El pasado domingo también participaron las categorías 110cc. (Standard y Libre) del speedway bonaerense.

En la final de 110cc Standard se cayó Satiago Lamana, cuando pugnaba por alcanzar la punta. “No me llevo el trofeo de Bahía, pero sí una gran peladura y un fuerte golpe en la cadera”, declaró con ironía el piloto de Pehuajó, luego de ser atendido por los paramédicos.

“Fue de insaciable no más, quise pasar al otro piloto, pero me metí mal. Cuando éste se cerró, le toqué la rueda de atrás y pasé para el otro lado. Pero ya me estoy acostumbrando a esto, ya que soy medio nuevo, debuté el año pasado”, cerró.

Próxima fecha

Tal lo adelantado en la víspera, la próxima fecha -tercera- del Campeonato Internacional de Speedway, fue establecida para el domingo 4 de febrero, en la pista Héctor Evaristo Plano, del Club Midgistas del Sur.