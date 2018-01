Video: Araceli González habló de "maridos manipuladores" y Adrián Suar respondió

Adrián Suar se refirió a las fuertes declaraciones de su exmujer y madre de su hijo, Araceli González, y le deseó que sea feliz.

La actriz confesó en Intrusos que fue víctima de un abuso a los cinco años y también habló de los "maridos manipuladores".

"La manipulación no es solo eso, sino un marido que ante la sociedad se muestra como un gran hombre y te manipula psicológicamente, que terminás muy enferma. Y nadie se entera de eso. Por eso, respeto a mi hombre, que me ama y que con su amor a mí me sanó y me curó. Eso lo saben mis hijos, mi familia y la gente más cercana", aseguró Araceli González.

"Puede ser que hable de mí", respondió Adrián Suar cuando en Intrusos le preguntaron si ella se refería a él con el término "maridos manipuladores".

"Para ella debo ser una mala persona y está en todo su derecho", dijo el actor.

"Yo la quiero mucho. Es la madre de mi hijo, que sea feliz. Le deseo lo mejor", continuó, y agregó que "no está cansado" de que estos temas se hagan mediáticos: "Es la vida", aseguró.

Por su parte, dijo que estaba al tanto la historia del abuso que contó Araceli: "Algo supe. Es verdad lo que dijo". (Infobae y La Nueva.)