"Hicimos un gran mercado de pases", declaró Coudet

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, resaltó hoy que el club hizo "un gran mercado de pases", al referirse a los cinco refuerzos que incorporó la "Academia" para el 2018.

"Creo que hicimos un gran mercado de pases porque también tuvimos la suerte, las ganas y la energía que le puso Diego (Milito) en un mercado durísimo. Trabajamos desde mediados de diciembre y lo pudimos cerrar", dijo el DT en la conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento.

Racing se hizo de los servicios de Nery Dominguez, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Neri Cardozo y el regreso de Ricardo Centurión, quien estuvo cerca de volver a Boca.

El conjunto de Avellaneda jugará el próximo domingo a las 21.30 ante Unión en Santa Fe por la fecha 13 de la Superliga.

Sobre los refuerzos, el "Chacho" reconoció que a su criterio necesita de un lateral izquierdo, y en ese sentido, Racing anotó a Gonzalo Piovi, de Argentinos Juniors y Rafael Delgado, de Belgrano.

"Es una necesidad, pero si no llega, nos arreglamos con lo que tenemos", afirmó el entrenador.

Coudet aclaró que la llegada del lateral izquierdo "no es un capricho, es una necesidad lo de sumar un lateral pero no sé si lo podemos hacer, si no, nos arreglaremos con lo que tenemos".

Por último, el exjugador de River declaró que "nosotros queremos ser protagonistas y para eso hay que hacerlo en cada juego. Hoy estamos enfocados en Unión y ojalá salgan las cosas que planeamos". (NA)