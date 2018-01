Tras su polémica frase, Araceli reveló que fue abusada de chica

La actriz Araceli González reveló en una entrevista televisiva que fue abusada de chica tras su polémica frase sobre feminismo que generó indignación en las redes.

Días atrás, dijo que no se consideraba feminista porque tenía un hijo varón precioso y un marido hermoso, y llovieron las críticas. Por eso, salió a aclarar sus dichos.

Se comunicó de nuevo con Intrusos y dijo: "Uno tiene que ser muy claro al hablar y a veces las cosas se confunden. Lo único que quise decir es que no soy feminista porque no pertenezco a un movimiento específico de mujeres. Al decir que no era feminista fui castigada por mi propio género. Soy una mujer luchadora y mi madre también lo fue. Quiero que destaquen que estoy de acuerdo con lo que promueven, pero no con meter a todos en la misma bolsa. Yo no soy agresiva".

Luego agregó que en el ambiente laboral no fue acosada, pero que cuando era pequeña sufrió un abuso: "Yo tuve 5 años y a mi me manoseó un señor grande. Era hija de padres separados y caminaba con mucho miedo en la calle. Vi cantidad de bultos de los hombres que se paraban en la esquina y te esperaban. Tuve que hacerle frente a un montón de cosas".

Por último, contó que su hijo Toto estaba muy dolido con las agresiones que sufrió.

"Yo trabajé sola, no soy ignorante, crié a mis hijos sola. Acá estoy parada y estoy luchando. Fui prohibida para trabajar durante siete años. Las mujeres y los hombres deben ser respetados", cerró. (TN y La Nueva.)