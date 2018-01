Atletismo: el Campeonato Nacional de Trail y Ultratrail tendrá presencia bahiense

Cinco atletas bahienses fueron convocados a integrar el seleccionado de Provincia de Buenos Aires que formará parte en los Campeonatos Nacionales de Trail y Ultratrail, a partir del domingo 11 de Febrero, en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes.

El certamen se desarrollará en la base del Cerro Chapelco, y en la especialidad de Trail, que será sobre la distancia de 30 kilómetros, participarán María de los Ángeles Pereyra y Constanza López Morelli.

En tanto que en la disciplina de Ultratrail, sobre un trazado de 74.5 kilómetros, los convocados de nuestra ciudad son Lorena Francani, Marcelo Fenske y Sebastián Bicciconti.

Todos los nominados son representantes del Club Aktitud, y cabe destacar que como Delegado y Entrenador del Equipo de Provincia de Buenos Aires estará Sebastián Bicciconti.

La competencia tiene carácter de abierta, por lo que en ella también pueden participar corredores libres -no federados- pero que no accederán a los beneficios de inscripción y alojamiento sin cargo. No obstante, en caso de ganar, pasarán a integrar el seleccionado argentino en el Campeonato Sudamericano. De ser así, deberán completar su fichaje correspondiente previo a la competencia continental.