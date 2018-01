Video: habló la nieta de Carlos Menem y disparó contra su abuelo

La nieta de Carlos Menem, Antonella Menem, reapareció en las últimas horas en un programa de televisión y decidió romper el silencio después de cuatro años alejada de los medios.

La joven de 29 años, madre de tres niños, arremetió contra su abuelo y habló de su familia.

"Hace 4 años que no salgo en ningún medio y es por respeto a mi familia", afirmó en el programa Vino para vos, por KZO.

Antonella consiguió recién a sus 16 años tener el apellido de su padre, Carlitos Jr., quien murió en un accidente aéreo cuando ella tenía 7 años y nunca lo puedo conocer.

"Tanto a mi abuela (Zulema Yoma) como a mi tía (Zulemita Menem) nunca les gustó que saliera en los medios, creían que usaba la figura de mi papá para hacerme famosa y no fue así", explicó Antonella.

Detalló como fue la última vez que vio a su abuelo: "Fue en el Golf de La Rioja en 2009, fue muy lindo. Siempre fue muy cariñoso, me decía que mi cara le traía muchos recuerdos de mi papá".

"Mi abuelo es una muy buena persona, pero lamentablemente siempre tuvo mucha gente alrededor que lo manda, le dicen qué hacer y qué no hacer".

Además, disparó contra la gente que rodea al exmandatario: "No es que él no quiere verme, su círculo no quiere. Cuando lograba tener su teléfono directo, lo llamaban y enseguida se lo cambiaban".

Como su abuela Zulema Yoma, Antonella cree que la muerte de su padre no se trató de un accidente: "Lo de mi papá fue un atentado, amigos de él me contaron que tenía un balazo en la cabeza".

"Dejó que la llamaran loca a mi abuela por decir que lo de su hijo fue un atentado. No tendría que haber esperado 20 años para decir que es una posibilidad. Quizás lo hizo por miedo a que le pase algo a su familia", explicó Antonella sobre la posición del expresidente después de la muerte de su hijo.

"Mi abuelo es el único que sabe la verdad de la muerte de mi papá", aseguró mostrándose más comprensiva.

Opinó sobre su abuelo como político y manifestó: "Mi abuelo no fue un buen presidente. Creo que tanto él como todos los presidentes fueron corruptos".

"Una persona que gobernó el país y no tiene las pelotas para llamar a su nieta, no puede ser un buen presidente", concluyó Antonella. (Clarín y La Nueva.)