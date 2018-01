"Me hizo acordar al triunfo con Olimpo en el Monumental", dijo Champagne tras eliminar al Madrid

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Un día, quizás, algún bahiense recuerde que una tarde de enero el Club Deportivo Leganés, le dio unos segundos de satisfacción. O, por lo menos, le dibujó una sonrisa fugaz.

Es que la histórica clasificación del elenco español, eliminando de la Copa del Rey al mismísimo Real Madrid en su cancha (ganó 2-1, tras perder 1-0 la ida), no sólo resonó en nuestra ciudad por cumplirse una vez más eso de David contra Goliat. Sino, porque tuvo como actor principal a un personaje muy querido en Olimpo, y en el ambiente del fútbol.

Nereo Champagne, histórico arquero aurinegro, fue una de las figuras del “Pepinazo”, como llamaron en España al batacazo del Leganés, y esta tarde le contó a “La Nueva.” como se vive 'el día después'.

“Se vive con un poco de sueño. Pero son esas noches que vale la pena no haber dormido, por lo que se disfruta; por lo que vivímos”, contó el oriundo de Salto, quien disputó 158 partidos con la camiseta olimpiense antes de marcharse a préstamos a principios de 2017.

--¿Por qué se duerme poco?

--Por la adrenalina del partido. Por querer disfrutarlo en familia, con los chicos. Con mis viejos que vinieron de Argentina, con mi señora. Y van pasando las horas y vas viendo, vas reviviendo...y la adrenalina esa hace que sea difícil bajar y poder conciliar el sueño.

--Mucha gente en Bahía se puso contenta por lo que te tocó vivir, ¿Qué te genera?

--Es un orgullo, porque yo quiero mucho a Olimpo. Es mi casa. Tengo los mejores recuerdos de ahí, y saber del cariño de la gente siempre es muy importante. Lo tengo muy presente siempre. No solo de Olimpo, sino de todas las ciudades de alrededor de Bahía; por lo que ayudaron a mi ciudad, Salto, en la época de las inundaciones. Siempre les voy a estar muy agradecido por el gesto que tuvieron hacia la gente de Salto.

--Encima ni bien terminó el partido declaraste que “Olimpo te enseñó a aguantar”...

--Sí, por su puesto. Hoy hablando con el Chiqui (Javier Alfaro), el utilero de Olimpo, me decía 'vos tuviste muchas batallas de estas, de David contra Goliat'. Es verdad, tengo muchas de esas, en instancias difíciles, en momentos difíciles, y siempre me acuerdo mucho.

--¿A que te referías con “aguantar”?

--De en las malas estar todos juntos. De potenciar al grupo, de potenciar lo humano, de que nadie está por encima del otro. Sino que todos juntos somos más fuertes. Y aguantar y resistir ante situaciones difíciles, dentro y fuera del campo.

--¿Con qué partido que ganaste con Olimpo lo compararías?

--Hablando con Perazzo, me hizo acordar mucho al partido que le ganamos a River en el Monumental, en 2013. Todos nos daban por descendidos, a Walter afuera del equipo, y fuimos a River y ganamos. Encima empezamos perdiendo y lo dimos vuelta. Lo comparé muchas veces con un partido de esos, donde nadie creía en nosotros salvo los que estábamos en el vestuario.

“Me hizo acordar a eso porque nadie confiaba en nosotros, solamente el grupo humano. Acá fue muy parecido: nadie confiaba en que pudieramos dar vuelta la serie. Ni siquiera que teníamos chances contra el Madrid. Salvo nosotros que sabíamos de qué manera nos preparamos. Se vio reflejado en la cancha que somos un grupo humano bárbaro. Como pasó aquella vez en el Monumental, anoche fue en el Bernabeu”, agregó Nereo quien a principio de 2017 se sumó 6 meses a préstamo al Leganés (disputó 4 partidos), regresó a nuestra ciudad y volvió a ir a préstamo al equipo español (esta vez con una cláusula de compra más baja).

--Te encargaste de remarcar mucho que para ustedes no había sido un milagro.

--Exactamente. Obviamente que para todo el mundo futbolístico, periodístico...era imposible que lo diéramos vuelta. Por lo que significa el Madrid, por su historia y su jerarquía. Pero para nosotros no, ya que sabíamos que estábamos preparados. Nos preparamos para cada día ser un poco mejor, y ser un poco mejor incluye ganar estos partidos.

--¿En lo personal qué significa para vos?

--Es una alegría haber alcanzado el objetivo grupal, que era pasar de ronda. Encima en un estadio como el Bernabeu, ante el Madrid. Aprendiendo segundo a segundo, de cada jugada, para seguir sumando experiencia. Y, obviamente, que fue especial por tener a toda mi familia ahí y poder disfrutarlo con ellos.

El equipo de Champagne (13º en la Liga Española, a 11 puntos del descenso) alcanzó ayer por primera vez en su historia las semifinales de la Copa del Rey. Incluso, era la primera vez que llegaba a cuartos.

Es más, el elenco de la Comunidad Autónoma de Madrid, logró su único ascenso a Primera en junio de 2016 (en 2014 subió por segunda vez, de la segunda a la tercera categoría).

--Se hizo viral una carta de un hincha argentino del Leganés, que compara lo de anoche con los ascensos que tiene el club. ¿Qué te genera eso?

--En los pocos partidos que llevo jugados en Leganés, me ha tocado ser participe dentro del campo de dos hechos históricos: la permanencia el año pasado en San Mamés y lo de anoche en el Bernabeu. Ya era histórico el paso a cuartos de final contra el Villarreal y anoche pusimos la vara un poquito más alta. Yo, sabiendo lo duro que es ascender, porque me tocó vivirlo con Olimpo, lo que se festeja, lo difícil que es, que acá se compare lo de anoche con un ascenso te pone la piel de gallina.

--¿Cómo describirías jugar en el Bernabeu?

--Tuvimos la suerte de haber ganado, porque la dimensión uno la toma cuando se termina el partido y cuando se gana. Nosotros no íbamos de paseo, a ver qué pasaba; nosotros íbamos a ganar. Durante el partido estás concentradísimo. No prestás atención al entorno. Solamente uno se concentra en que la pelota no entre en el arco. Recién cuando termina y empezás a ver alrededor, donde estás, y a quién le has ganado...es una sensación muy parecida a ese partido que te decía en River. Ese día, me acuerdo que terminó el partido y nos dimos un abrazo y nos dijimos: 'miremos dónde ganamos y a quién le ganamos. De ahora en más le podemos ganar a cualquier'. Y de ahí enfilamos 6 victorias consecutivas y mantuvimos la categoría.

--¿Y anoche, qué se dijeron?

--Haber ganado no fue un milagro, fue una consecuencia del trabajo que se viene haciendo. Hay que seguir creciendo. No nos sobra nada, pero darnos cuenta que le podemos ganar a cualquiera, donde sea, si estamos convencidos y concentrados en lo que tenemos que hacer.