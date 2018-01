Video: una frase de Araceli González sobre feminismo causó indignación

La actriz Araceli González habló de feminismo en una entrevista televisiva y una de sus frases generó polémica e indignación en las redes sociales.

Tras discutir en la mesa de Mirtha Legrand por los dichos de Cacho Cataña sobre violación, Araceli dejó en claro que no es feminista, aunque las respeta.

"Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista, las respeto muchísimo pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también", dijo en el programa Intrusos.

Luego, agregó: "Ambos géneros se tienen que respetar. Me parece que la mujer, quizás, durante muchos años ha tolerado cosas de las que no se atrevía a hablar. Quizás le daba miedo hablar por temor a que no le crean. O muchas mujeres por trabajar han sido acosadas".

"Hay miles de casos como estos. Las mujeres en los Estados Unidos fueron las primeras en alzar la voz y a partir de ahí comenzaron a animarse a denunciar estas cosas. Como dije en lo de Mirtha, me parece terrible si una mujer miente y me parece terrible si es verdad. Creo que está bien denunciar, eso nos protege y hace que no continúe y que podamos tener dentro de lo laboral un respeto, y también como mujeres. Es muy importante: nadie tiene derecho a tocarte la cola, a decir guarangadas o a expresarse mal con una mujer", aseguró.

Y cerró: "Estamos en otra era, hay otra camada de jóvenes que buscan otras cosas y eso va a ayudar a esa camada de mujeres que silenciaron todo mucho tiempo. Soy pro esto, es lo mejor que puede pasar, y que se termine, porque una mujer debe trabajar con tranquilidad".

La reacción

La primera frase de la actriz, cuando explica por qué no se considera feminista, se convirtió en tendencia en Twitter. (Infobae y La Nueva.)

Araceli González cree que ser feminista es cagar en la catedral, mostrar las tetas, y claro, odiar fervientemente a los hombres, cuanta falta de lectura y conciencia tiene la gente que esta en TV abierta. — Romineta (@rominacent) 23 de enero de 2018

No nos jode que Araceli González "no sea feminista". Nos jode que, evidentemente, NO SABE lo que es el feminismo pero igual lo difama públicamente.

Las figuras públicas tienen responsabilidades sociales y, en un país donde un hombre mata a una mujer cada 30 horas, la pifió. — Julia González Cassola (@JuliaLGonzalezC) 24 de enero de 2018

Araceli González dice que no es feminista porque tiene "un hijo y un marido hermoso" y porque "respeta a los hombres". Por suerte no es una personalidad pública hablando en televisión y exponiendo su ignorancia adelante de millones de personas — Agustina (@ladyprecarizada) 23 de enero de 2018

"No soy feminista, las respeto pero tengo un hijo y un marido hermoso" dice Araceli Gonzalez. pic.twitter.com/BM2WzsCBNf — Micaela (@mosermica) 23 de enero de 2018