Femicidio en Villa Mitre: "Esperamos la perpetua para Mario Saucedo”

El hermano de Mónica Esteban, asesinada en septiembre del año pasado en Villa Mitre, dijo esta mañana que “ojalá esto llegue a un final con una condena ejemplar: la perpetua para Mario Saucedo”.

Según dijo Cristian Esteban, en los últimos días hubo avances en la causa por declaraciones de personas que conocen al único imputado y que lo señalaron como el autor del femicidio.

Femicidio en Villa Mitre: "Se la mató por ser mujer"

Mónica fue encontrada muerta en su casa de Washington al 700 por un compañero de trabajo, que fue hasta la casa de la víctima cuando ella no se presentó a trabajar.

Cristian le agradeció al fiscal Mauricio del Cero “que está trabajando bien” y al intendente Héctor Gay “que siempre nos ha respondido”.

Mario Saucedo, al momento de ser detenido en Chaco (Foto: archivo)

Saucedo —quien fue detenido 2 días después en Chaco cuando estaba por ahorcarse— ya tenía antecedentes de violencia de género. Una expareja que lo denunció más de 20 veces dijo: "Hace más de 5 años que estoy haciendo denuncias y no me hicieron caso. Los psicólogos me decían que no era verdad que 'él me fuera a matar'". (LU2 y La Nueva.)