La Iglesia advierte que no es católica una fundación que trabaja en Quequén

El Obispado de Mar del Plata advirtió en un comunicado que la Fundación La Sonrisa Sanadora de María, que opera en la localidad bonaerense de Quequén, "no pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana".

En un comunicado sostuvo que la entidad "no está vinculada bajo ningún aspecto con la misma y no mantiene ninguna relación con el papa Francisco, el obispo diocesano monseñor Gabriel Mestre y no cuenta con el aval de ningún sacerdote católico".

La curia marplatense difundió un comunicado a raíz de las consultas recibidas acerca de esa fundación y a fin de evitar confusión entre los fieles católicos por las publicaciones que dan a conocer sus miembros, indicó la agencia Aica. (NA)