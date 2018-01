Lautaro Martínez reconoció el interés de un "gigante" mundial

El bahiense Lautaro Martínez, delantero de Racing Club, reconoció hoy el interés del Real Madrid por contratarlo, aunque dejó en claro que su intención es "dar lo mejor para el equipo" con el que jugará la próxima edición de la Copa Libertadores de América de fútbol.

"Hoy a la mañana me enteré de lo de Real Madrid", declaró el "Toro" en relación al interés por parte de la "Casa Blanca", campeón vigente de la Liga de Campeones de Europa y del Mundial de Clubes.

Sin embargo, el futbolista surgido de la cantera de Liniers de nuestra ciudad expresó su compromiso con la institución de Avellaneda: "No me puedo permitir otra cosa que no sea dar lo mejor para Racing", dijo.

"Mi idea es estar en la Copa Libertadores y ver si a mitad de año sigo o me voy", añadió sobre su futuro.

"Jugar la Libertadores con Racing es un sueño que tenia pendiente", siguió sobre la competencia más importante de Sudamérica, en la que la "Academia" participará del Grupo 5 junto a Cruzeiro de Belo Horizonte, Brasil, Universidad de Chile y un rival a definir.