Bullrich consideró que Barrionuevo "se está autoacusando" al advertir que no se ataque a los gremios

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló hoy que Luis Barrionuevo "se está autoacusando" con su advertencia al Gobierno de que no ataque a los gremios y subrayó que el líder gastronómico pide "que no se metan con la fortuna de los sindicatos".

"Si se pone corporativamente en el mismo lugar que el otro (por Marcelo Balcedo, el detenido líder del Soeme), al que le aparecen 35 millones de dólares, es porque se está autoacusando", subrayó la ministra en declaraciones a radio La Red.

En este sentido, la ministra interpretó que Barrionuevo está pidiendo "que no se metan con la fortuna de los sindicatos".

Hace dos semanas, el dirigente gastronómico había dicho que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín, y (Fernando) De la Rúa y terminaron mal", frase que generó reacciones desde el oficialismo, entre ellas, la del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y, ahora, la de la ministra Bullrich.

"Lo de Barrionuevo es una clara amenaza que nosotros, como gobierno, no vamos a aceptar. No vamos a aceptar ninguna amenaza que diga que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer vamos a salir del gobierno", recalcó la titular de la cartera de Seguridad, quien agregó que ese razonamiento "parece que es recurrente, porque también lo dice (el ex juez de la Corte Suprema Eugenio) Zaffaroni".

En tanto, al ser consultada sobre la situación judicial del dirigente camionero y ex líder de la CGT, Hugo Moyano, investigado por presunto lavado de dinero a partir de una denuncia de la Procelac, Bullrich dijo no querer "hacer una acusación general" porque "es la Justicia la que está con investigaciones abiertas".

"Se va caso por caso", indicó la ministra en la entrevista que concedió esta mañana a la radio La Red. (Télam)