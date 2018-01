Presentaron nuevas maquinarias destinadas a las delegaciones municipales

El Municipio de Bahía Blanca presentó hoy nuevas maquinarias que fueron adquiridas por un monto total de $ 44.569.884 y con el propósito de optimizar el trabajo que llevan adelante las distintas delegaciones municipales

La presentación formal de los equipos se concretó esta mañana frente al monumento de Malvinas, ubicado en Cuyo y La Falda, con la presencia del intendente Héctor Gay.

El nuevo equipamiento consiste en tres motoniveladoras; un rodillo compactador pata de cabra vibratorio autopropulsado; un rodillo compactador liso vibratorio autopropulsado; un carretón vial pecho desmontable y rampa trasera tipo libro con camión tractor.

Asimismo seis camiones volcadores; seis camiones regadores; dos camiones con equipo roll off con hidrogrúa, balde almeja y estabilizadores; siete cajas para roll off de 14 metros y siete cajas para roll off de 20 m3.

"Son equipos que nunca había tenido la Municipalidad y que antes había que alquilarlos", dijo el secretario de Infraestructura Alejandro Meneses.

El subsecretario de Mantenimiento, Daniel Carbone, agregó que la distribución de las maquinarias se hará "en función de la necesidad de cada delegación".

También participaron del acto el secretario privado del jefe comunal, Tomás Marisco; el subsecretario de Prensa, Pablo Romera y los titulares de distintas delegaciones municipales y concejales.