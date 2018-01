Trump volvió a cargar contra los inmigrantes luego de un acuerdo con demócratas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar hoy a los inmigrantes y amenazó con cortar un programa que los protege, en una serie de tuits en la que también insultó a un senador opositor.

"El llorón Chuck Schumer comprende completamente, especialmente después de su humillante derrota, que si no hay Muro, no hay DACA. ­Debemos tener seguridad junto a un Ejército fuerte, para nuestro gran pueblo!", tuiteó el presidente estadounidense.

Schumer es el líder de la minoría opositora en el Senado y fue el responsable de sellar y anunciar un acuerdo el lunes pasado con el oficialismo republicano para aprobar una ley presupuestaria temporal que permita terminar con el cierre parcial del gobierno federal, que se había quedado sin fondos para funcionar.

Cryin’ Chuck Schumer fully understands, especially after his humiliating defeat, that if there is no Wall, there is no DACA. We must have safety and security, together with a strong Military, for our great people!