Lo mataron de un tiro porque se resistió a que le robaran la moto

Dos delincuentes asesinaron de un balazo en las últimas horas a un hombre cuando se resistió a que le roben la moto en la puerta de su casa de La Matanza, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Miguel Aparicio, de 44, quien había llegado a su casa pero luego salió en su moto a hacer compras y cuando regresó los ladrones lo atacaron.

Un vocero detalló que Aparicio se resistió, forcejeó y recibió un tiro en el pecho.

Una vecina contó que "escuché el tiro y pensé que era un petardo, pero después lo veo a Miguel que se me acerca con las manos en el pecho y me dice: 'Me dieron en el corazón, me voy".

Por otro lado, la misma mujer contó que "murió desangrando. La ambulancia tardó una hora y media en llegar" y agregó que era "un chico que no molestaba a nadie".

Además, según las fuentes, luego de disparar, los delincuentes se escaparon sin concretar el robo. (MinutoUno y La Nueva.)