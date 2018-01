Se quemó varias partes del cuerpo con el líquido de la funda de su celular

Una joven sufrió quemaduras producto del líquido que tenía la funda de su celular en Cipolletti, Río Negro.

El hecho ocurrió cuando Noelia, de 24, estaba durmiendo y el líquido con brillos se desparramó en su cama y le quemó la piel de una pierna, un brazo y el cuello.

Desde el hospital, explicar que las quemaduras fueron de primer grado.

La chica contó que "es realmente doloroso. Hoy se me está llenando de ampollas. Yo no sabía que eso era ácido. Mi idea es prevenir, que no le pase a nadie más". (MinutoUno y La Nueva.)