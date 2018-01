Video: los Spurs alcanzaron un récord en la NBA con Manu como protagonista

La convocatoria de LaMarcus Aldridge al All-Star Game de la NBA del próximo 18 de febrero significó algo más que orgullo para San Antonio Spurs.

Con el ala-centro, la franquicia se erigió en la primera activa en la historia de la NBA en ubicar al menos a uno de sus jugadores en el Juego de las Estrellas por 20 temporadas consecutivas y, por supuesto, Emanuel Ginóbili integra dicha selección.

LaMarcus Aldridge's selection marks 20 straight seasons with an All Star Spur - the longest active streak in the @NBA. pic.twitter.com/YKEno3W9xO