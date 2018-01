"Dear basketball", el corto de Kobe Bryant, nominado a los Óscars

Tiene cinco anillos de la NBA, siendo dos veces el MVP de las finales e integrando en 11 oportunidades el quinteto ideal de la temporada. Sin embargo, Kobre Bryant quizá nunca aspiró a ganar un Óscar.

El ex jugador de Los Ángeles Lakers fue nominado en la categoría "Mejor Cortometraje de Animación" con su corto "Dear Basketball", en el que la estrella lleva a la pantalla chica el poema de despedida que publicó en el sitio The Players Tribune antes de retirarse.

Estos son los films nominados a Mejor Película

La cinta tiene música de John Williams, el mismo de la mítica banda sonora de Guerra de las Galaxias.

"Querido baloncesto, desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum, supe que algo era real: me enamoré de ti...", comienza el texto acompañado con una ilustración como de bosquejo a lápiz.

Bryant, tercer máximo anotador de la historia de la NBA, es recordado por los 81 puntos que marcó ante los Raptors hace 12 años. Los números de sus camisetas, el 8 y el 24, fueron retirados por los Lakers en una ceremonia el 18 de diciembre. Y es considerado el "sucesor" de Michael Jordan por ser contemporáneo su explosión con la despedida de MJ.

El corto compite con "Garden Party", de Victor Caire y Gabriel Grapperon; "Lou", de Dave Mullins y Dana Murray; "Negative Space", de Max Porter y Ru Kuwahata, y "Revolting Rhymes", de Jakob Schuh y Jan Lachauer.

La ceremonia del Óscar se celebrará el venidero el 4 de marzo en Hollywood.

La carta de Kobe, en castellano

"Querido baloncesto,

desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum, supe que algo era real: me enamoré de ti.

Un amor muy profundo al que le entregué todo, desde mi mente y mi cuerpo hasta el alma y el espíritu.

Siendo un niño de seis años, profundamente enamorado de ti, nunca vi el final del túnel, solo me veía a mí mismo corriendo para salir de uno.

Y corrí, corrí hacia arriba y abajo de cada cancha, después de cada balón perdido, por ti. Exigiste mi empuje, te di mi corazón, porque eso vino con mucho más.

Atravesé el sudor y el dolor, no porque el desafío me llamase, sino porque tú me llamaste. Hice todo por ti, porque eso es lo que tú haces cuando alguien te hace sentir tan vivo como tú me has hecho sentir.

Concediste a un pequeño niño de seis años su sueño Laker, y siempre te amaré por ello. Pero no puedo amarte de manera tan obsesiva por mucho más tiempo. Esta temporada es lo último que tengo que dar. Mi corazón puede atajar los golpes, mi mente puede lidiar con la dura rutina, pero mi cuerpo sabe que es tiempo de decir adiós.

Y eso está bien. Estoy listo para dejarte ir. Quiero que lo sepas para que ambos podamos saborear cada momento que dejamos juntos. Los buenos y los malos. Nos hemos dado todo lo que tenemos mutuamente.

Y los dos sabemos que no importa lo que haga después, siempre seré ese niño con las medias y el cesto de basura en la esquina: “05 segundos en el reloj, balón en mis manos 5… 4… 3… 2… 1”

Siempre te amaré,

Kobe".