Liniers también sumó al lateralista Fernando Cafasso

El defensor Fernando Cafasso será otra de las caras nuevas que tendrá Liniers en la temporada 2018.

El ex lateral de Tiro Federal --nacido el 9 de febrero de 1983 en Jacinto Aráuz-- se suma a los arribos de Federico Savisky (ex Pacífico de Cabildo) y Tomás Onorio (ex Tiro Federal).

Además, está muy cerca de concretarse la llegada del volante ofensivo Franco Altfater, quien jugó en Pacífico.

La escuadra que comanda Walter Carrio comenzará mañana la pretemporada en horario vespertino.

A su vez, la intención del DT es sumar un marcador central.