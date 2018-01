"El papa Francisco fue cruel con nosotros", asegura una organización contra los abusos en Chile

Juan Carlos Claret, vocero de los Laicos de Osorno, en Chile, y referente de los críticos a la visita papal a ese país, aseguró hoy a Télam que el Papa "ha sido cruel con nosotros" al referirse a la nueva defensa que el Papa hizo ayer de uno de los obispos señalado como encubridor de abusos sexuales.

"El papa Francisco ha sido cruel con nosotros y no está siendo claro con la opinión pública al decir que 'no hay pruebas', porque las hay y son testimoniales. Las víctimas y 5 obispos más declararon ante la Justicia que (el sacerdote Fernando) Karadima operaba bajo el encubrimiento institucional y (el obispo Juan) Barros fue mencionado directamente", precisó Claret, vocero de la organización creada por católicos laicos para exigir la renuncia del obispo y una de las principales denunciantes de los casos de abusos en Chile.

Karadima, de 87 años y expárroco de El Bosque, fue declarado culpable primero por la Santa Sede, en un proceso canónico que permitió reabrir la causa civil que estaba paralizada por falta de pruebas. De todos modos, el juicio no prosperó porque los delitos habían prescrito.

El obispo Barros, en cambio, está acusado de haber encubierto los abusos y varias víctimas lo señalan de haber participado también de los ataques.

Durante la visita de 3 días a Chile que el Papa hizo la semana pasada, Barros estuvo presente en todas las homilías. Y frente a las criticas que recibió, Francisco sostuvo que "no hay una sola prueba en contra" del obispo.

En diálogo con la agencia Télam, Claret sostuvo "el Papa se comportó más como un jefe de Estado que como un líder espiritual".

El Papa "divide y aleja a la gente al no haber aceptado la renuncia del obispo Juan Barros y decir que no hay pruebas", cuestionó Claret, referente de los católicos críticos a la actitud de Bergoglio frente a los abusos cometidos por sacerdotes chilenos.

"El sufrimiento en Osorno pudo haberse evitado si el Papa hubiera aceptado la renuncia que Barros le presentó en 2 ocasiones; en vez de generar unión, divide a la gente, los aleja", dijo hoy en comunicación telefónica con Télam.

Pidió disculpas

Ayer, el papa Francisco salió a pedir perdón por "haber pedido pruebas" a las víctimas. "Me doy cuenta de que mi expresión no fue feliz", dijo en el Vaticano. Sin embargo, al referirse a la participación de Barros, el Papa sostuvo que " no hay evidencias de culpabilidad y al parecer no se van a encontrar".

Claret aseguró que le resultan "sorprendentes" las disculpas del papa Francisco por haber pedido "pruebas" en vez de "evidencias" a las víctimas que sufrieron abusos por parte de Karadima, "mientras la justicia chilena les dio la razón y nada dijo sobre haberlos tratado de calumniadores".

Ademas, se preguntó por qué el Papa no se reunió con las víctimas de Karadima, cuando Juan Carlos Cruz (uno de los voceros del grupo) le envió personalmente el 3 de febrero de 2015, antes de que asumiera Barros, su testimonio sobre los abusos sufridos. (Télam)