ATE anunció otro paro provincial de 48 horas: cómo afectará en Bahía Blanca

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense anunció un paro provincial de 48 horas para mañana y el jueves en reclamo por los despidos en el ámbito nacional, provincial y municipal.

La secretaria general del gremio en Bahía, Viviana Marfil, habló con La Nueva. y explicó que la medida, además, es por la reapertura de la planta de fabricaciones militares de Azul, Fanazul, por la apertura de paritarias y contra la reforma del sistema previsional bonaerense.

Marfil adelantó que en consecuencia el jueves a las 10 se realizará una panfleteada en el Municipio al igual que la última vez.

El paro involucra a todos los niveles de los trabajadores provinciales, como el Patronato de Liberados, Registro Civil, Educación, Niñez y Adolescencia y Salud.

La directora del Hospital Penna, Marta Bertín, argumentó que no tienen una adhesión formal al paro y trabajarían con normalidad, ya que "los profesionales no son del gremio y la Asociación de Profesionales no comunicó adherencia" hasta el momento.