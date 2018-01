Por qué Yanina Latorre bloqueó del WhatsApp a su marido

Yanina Latorre bloqueó del WhatsApp a su marido Diego tras volver de las vacaciones, según publicó TN.

La pareja estuvo en Miami, donde recibió el Año Nuevo en familia, y después disfrutó de Punta del Este. Estuvieron casi un mes fuera del país, pero la armonía se rompió cuando regresaron a Buenos Aires.

La panelista se reincorporó al programa Los ángeles de la mañana después de su descanso y habló del cortocircuito con su marido.

La relación sufre altibajos importantes desde que se conoció el affaire del comentarista con Natacha Jaitt, pero igual siguen firmes.

"Se pone muy pesado, lo bloqueé esta mañana porque quiero pasar el día en paz. En vacaciones no peleé, pero hoy sí. Diego se pone muy pesado, reiterativo, me molesta que me ponga: 'Bajé del avión', 'Ya llegué', 'Estoy en la Panamerica no te puedo contestar'…Nos peleamos y lo bloqueé porque si no va a estar todo el día escribiéndome", reveló Yanina. (TN y La Nueva.)