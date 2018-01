La protagonista de Stranger Things contó qué sintió cuando se tuvo que rapar la cabeza

La protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown, habló en las últimas horas sobre lo que significó para ella tener que raparse el pelo para su papel en la serie de Netflix y dijo que "fue el momento más empoderador de mi vida".

Lo hizo mediante un posteo en Instagram de un video del momento en que le cortan todo el pelo de su cabeza para caracterizar a "Eleven" ("Once").

"El corte del último mechón de pelo fue el momento en el que toda mi cara estaba a la vista y no podía esconderme detrás de mi pelo como solía hacer".

Además, expresó que "Mientras me miraba y no podía ver mi antiguo ser, me doy cuenta ahora; tengo un trabajo que hacer y es inspirar a otras chicas para que se den cuenta de que su imagen o parte exterior no es lo que creo que sea importante. Lo que encuentro importante es cuidar, amar e inspirar a otras chicas. Pensé en compartir mis pensamientos durante este momento de cambio de vida".

Luego, la actriz de 13 años publicó en Twitter que extraña su cabeza rapada y que "no necesitas pelo para ser preciosa. Eres preciosa con o sin él".

shaving your head is so empowering. You don't need hair to be beautiful. You are beautiful with or without. I learnt that too x